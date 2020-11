Moldova: elezioni presidenziali, alle 12 affluenza ancora bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta piuttosto bassa l'affluenza alle elezioni presidenziali in Moldova, dove alle ore 12 ha votato solo il 16,4 per cento degli aventi diritto. Come annunciato dalla Commissione elettorale centrale (Cec) moldava, le operazioni di voto si stanno comunque svolgendo con regionarità. "In Moldova, fino alle 12:00, hanno votato circa 450 mila elettori, e nei seggi elettorali aperti all'estero hanno votato oltre 28mila moldavi. Nelle prossime ore apriranno 16 seggi elettorali negli Stati Uniti e in Canada", ha detto in conferenza stampa Dorin Cimil, presidente della Cec. I seggi chiuderanno stasera alle ore 21. (Moc)