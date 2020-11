© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie, Presidente Mattarella. La sua visita a sorpresa in provincia di Brescia, in omaggio alle vittime del Covid 19, è un segnale di profonda umanità. Quella che ci serve oggi per evitare ancora dolore e sofferenza, e per portare al più presto i cittadini fuori dall'emergenza". Lo scrive su Twitter il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi. (Rin)