Roma: mascherato da morte va in giro con una falce lunga oltre un metro, denunciano 65enne

- I carabinieri della compagnia Roma Parioli, in due distinti interventi hanno denunciato in stato di libertà 3 persone. Nello specifico, i carabinieri della stazione Roma viale Libia ha denunciato un 65enne romano, già con precedenti, per possesso ingiustificato di arma bianca. I militari, sono intervenuti in piazza Crati, dove veniva segnalata la presenza di una persona travestita di nero con in spalla una falce. Giunti sul posto, i carabinieri hanno intercettato il 65enne in una via limitrofa, camuffato con un vestito scenico da "morte" e con in mano una falce vera, dotata di lama ricurva, affilata ed appuntita lunga un metro e 35 cm. (segue) (Rer)