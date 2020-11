Covid: Fico, momento complesso, servono coesione e senso di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento così complesso per il Paese è necessaria la volontà comune di lavorare insieme per gestire la pandemia e le sue conseguenze. Servono coesione e senso di responsabilità per affrontare questa difficile sfida, è l'unico modo per uscirne il prima possibile". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Dobbiamo venirci incontro l'un l'altro. Condivido pienamente le parole del presidente Mattarella - continua - mettiamo da parte personalismi ed egoismi e uniamo gli sforzi. Tutelare la salute, rispondere ai bisogni di lavoratori e famiglie e sostenere la ripresa del Paese sono obiettivi prioritari per tutti". (Rin)