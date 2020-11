© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata la riunione tra i ministri per gli Affari Regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza con Regioni, Anci e Upi in vista del nuovo Dpcm del premier Conte, previsto per domani, con misure più stringenti anti coronavirus. Secondo quanto si apprende le Regioni avrebbero chiesto misure uniformi per tutto il territorio nazionale. (Rin)