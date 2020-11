Spagna: ministra Economia, prossimo bilancio sarà opportunità unica grazie a fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è al lavoro affinchè tutte le parti politiche che vogliono contribuire alla costruzione del paese "ci aiutino ad avere la capacità di recuperare l'economia e possano sostenere questo progetto di bilancio". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" la ministra dell'Economia spagnola, Maria Jesus Montero, evidenziando come i nuovi conti pubblici che dovranno essere approvati dal Congresso dei deputati incorporino 27 miliardi di fondi europei "un'opportunità unica" per la Spagna. In merito alla seconda ondata della pandemia del coronavirus che può mettere a rischio le previsioni di crescita, secondo la ministra Montero "più l'economia cala l'anno precedente più la crescita del prossimo è maggiore per un effetto di rimbalzo" e questo significa prima sarà adottato un "più drastico confinamento nel paese nel suo complesso", maggiori e più rapide saranno le opportunità di ripresa. (segue) (Spm)