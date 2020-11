Spagna: ministra Economia, prossimo bilancio sarà opportunità unica grazie a fondi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'utilizzo dei 27 miliardi di fondi europei, la ministra dell'Economia ha assicurato che il governo sta lavorando per snellire tutte le procedure con la presentazione di un decreto specifico che permetterà di ridurre le scadenze e di effettuare un controllo finanziario a posteriori. Per quanto riguarda la proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) che scadrà il 31 gennaio prossimo, se la situazione dovesse continuare ad essere "complicata" sarà necessario "ripensare con il dialogo sociale alle prossime misure da adottare". Montero,, tuttavia, ha ricordato che il Servizio pubblico di impiego statale (Sepe) che è l'organismo responsabile del pagamento di questo tipo di prestazioni e dell'indennità di disoccupazione "è stato dotato di 4 miliardi di euro ulteriori "nonostante il fatto che le prospettive di disoccupazione dal nostro punto di vista l'anno prossimo diminuiranno". (Spm)