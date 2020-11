Roma: festa di Halloween in un circolo sulla Nomentana, sanzioni e chiusura locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte di controlli, in occasione della sera di Halloween, per il personale della polizia di Stato della Questura di Roma – divisione amministrativa e sociale. Scopo dei controlli era l'osservanza del nuovo Dpcm che vieta, su tutto il territorio nazionale, l'organizzazione di eventi o feste presso sale da ballo e circoli, anche in ambito privato, di qualsiasi tipologia. Notte da incubo per gli organizzatori della serata presso il circolo Green club, in zona Nomentana: in spregio a qualsiasi norma anti-covid imposta dall' ultimo Dpcm, avevano organizzato un evento in maschera secondo le usanze della festa e, pertanto, il circolo è stato chiuso per 5 giorni. (segue) (Rer)