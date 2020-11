Roma: festa di Halloween in un circolo sulla Nomentana, sanzioni e chiusura locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella circostanza sono state trovate nella sala destinata al ballo, allestita in perfetto stile Halloween, circa 60 persone, la maggior parte delle quali senza mascherina e senza rispettare la distanza di due metri prevista dal Dpcm. Inoltre, nell'adiacente sala ristorante lo stesso organizzatore è stato trovato a consumare una lauta cena di compleanno insieme ad una tavolata di 15 persone. A carico di ogni presente saranno elevate le previste sanzioni che variano da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 euro. Sono in corso accertamenti sia per gli addetti alla sorveglianza che per l' attività posta in essere dal circolo al fine di evidenziare una conduzione irregolare dello stesso, con attività di intrattenimento e spettacolo e somministrazione di bevande e alimenti non consentita. (segue) (Rer)