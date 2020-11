Turchia-Grecia: Papa prega per popolazioni colpite dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio per le vittime del sisma che lo scorso 30 ottobre ha colpito le popolazioni di Turchia e Grecia nell’area del Mar Egeo, provocando oltre 50 morti e 890 feriti nella provincia turca di Smirne. "Preghiamo anche per le popolazioni dell'area del Mar Egeo che due giorni fa sono state colpite da un forte terremoto", ha dichiarato il Papa nella preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro.(Res)