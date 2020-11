Scuola: Boccia, no decisioni univoche ma su indice Rt delle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il documento dell'Iss e il sistema di monitoraggio che abbiamo condiviso con scienziati e Regioni ha una serie di ipotesi che devono scattare automaticamente. Se un RT supera un certo livello, oggi ci sono 11 Regioni oltre 1,5 e 2 regioni oltre 2, allora alcune misure già previste dal piano che abbiamo condiviso e aggiornato insieme devono scattare in automatico. Per questo non si deve prendere una decisione univoca sulla scuola ma deve dipendere dal grado di RT in ogni regione". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a Regioni ed Enti locali nel corso della riunione di questa mattina. (Rin)