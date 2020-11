Nagorno-Karabakh: Aliyev, Azerbaigian "andrà fino in fondo" in caso di fallimento negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe dell'Azerbaigian "andranno fino in fondo" in caso falliscano i negoziati per la risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh. Lo ha affermato oggi il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, nel corso di una riunione con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, in visita a Baku. Aliyev ha anche spiegato che l'Armenia "non ha alcuna base" per chiedere assistenza militare alla Russia. Il presidente ha infatti ricordato come le operazioni condotte dall'esercito azerbaigiano non si tengono sul territorio armeno. Cavusoglu ha annunciato al capo dello Stato che anche il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, si recherà prossimamente a Baku per discutere della situazione nel Nagorno-Karabakh. (segue) (Rum)