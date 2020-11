Nagorno-Karabakh: Aliyev, Azerbaigian "andrà fino in fondo" in caso di fallimento negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri è emerso come la Russia offrirà assistenza all'Armenia se il conflitto con l'Azerbaigian nella regione del Nagorno-Karabakh dovesse spostarsi sul territorio di Erevan. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha chiesto sabato alla Russia di iniziare a discutere di un possibile aiuto in termini di sicurezza da Mosca verso Erevan. "Secondo il nostro trattato di mutua difesa del 1997, la Russia offrirà aiuto a Erevan se gli scontri si sposteranno direttamente in territorio armeno", ha reso noto il dicastero degli Esteri di Mosca, pur ricordando l'importanza per le due parti in conflitto di attenersi al cessate il fuoco. (Rum)