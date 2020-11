Giappone: referendum su status Osaka, urne chiuse con affluenza superiore al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiuse da poco a Osaka, in Giappone, le urne per il referendum sul conferimento alla città dello status di governo metropolitano, analogamente a Tokyo, entro il 2025. Lo scrutinio è in corso e il risultato è atteso nelle prossime ore. Secondo un sondaggio di “Kyodo News” c’è un testa a testa tra i voti contrari, 43,6 per cento, e quelli favorevoli, 43,3 per cento. Alla consultazione potevano prendere parte oltre 2,2 milioni di elettori residenti nel comune e, secondo il consiglio elettorale comunale, l’affluenza alle 19 ora locale, un’ora prima della chiusura, era al 40,34 per cento mentre 418.925 cittadini, circa il 19 per cento degli aventi diritto, avevano già votato in anticipo. Il referendum è il secondo nel suo genere: il precedente era stato organizzato nel 2015. L’affluenza cinque anni fa fu più alta di 5,07 punti alla stessa ora, mentre il voto anticipato interesso un numero inferiore di partecipanti, 359.203. Questa volta le operazioni si sono tenute in un contesto diverso a causa dell’epidemia di coronavirus. (segue) (Git)