Egitto-Iraq: Il Cairo e Baghdad valutano fornitura petrolio in cambio di progetti di sviluppo (4)

- Negli incontri con le controparti irachene, il primo ministro Madbouly si è congratulato con le Forze armate dell’Iraq per aver sconfitto il terrorismo, sottolineando come sia in corso un piano per creare nuovamente il caos nella regione del Medio Oriente. Il premier egiziano ha sottolineato che la posizione dell’Egitto nei confronti dell’Iraq è chiara, e si basa sul mantenimento della sovranità e il divieto di ogni interferenza straniera. Da parte sua, il premier iracheno Mustafa al Kadhimi, ha elogiato i successi compiuti dall’Egitto in vari settori, in particolare quello energetico e delle infrastrutture. (segue) (Cae)