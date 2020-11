Covid: Speranza, maggiore disponibilità di terapia intensiva ma dobbiamo abbassare contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa la convivenza col virus senza misure restrittive non sta reggendo, in lockdown sono arrivati Francia e Gran Bretagna, con ottimi sevizi sanitari, si sono aggiunti anche Belgio Austria e Portogallo. Dovremmo rafforzare insieme questo racconto anche davanti al Paese. Abbiamo una disponibilità di terapia intensiva maggiore di marzo e non abbiamo necessità di rincorrere materiali in giro per il mondo ma dobbiamo oggi abbassare la curva dei contagi". Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Regioni ed Enti locali nel corso della riunione di questa mattina. (Rin)