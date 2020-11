Usa: Iowa, sondaggio attribuisce a Trump un vantaggio di sette punti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre Biden aveva un vantaggio di venti punti tra le donne, sceso ora a nove: 50 per cento contro il 41 per cento di Trump. Nello stesso periodo gli indipendenti si sono spostati: a settembre il 50 per cento propendeva per Biden, contro il 38 per cento di favorevoli a Trump; ora quest’ultimo è in vantaggio per 49 a 35 per cento. Quanto al voto identitario, il 93 per cento dei democratici sostiene Biden e l’89 per cento dei repubblicani Trump. Secondo Selzer, poiché nessuno dei due candidati raggiunge la maggioranza assoluta, la partita non è del tutto chiusa. Tuttavia, il 94 per cento degli elettori ha dichiarato di aver preso una decisione: il 98 per cento dei sostenitori di Biden e il 95 per cento di quelli di Trump. Più della metà, il 51 per cento, ha anche già votato: il 55 per cento tra gli elettori di Biden e il 32 per cento tra quelli di Trump. (segue) (Nys)