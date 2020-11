Usa: Iowa, sondaggio attribuisce a Trump un vantaggio di sette punti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden è preferito dagli elettori laureati (50 per cento contro 40) e da quelli delle aree suburbane (47 a 43). Trump è preferito dagli uomini (56 a 32), dai bianchi (48 a 43) e dagli evangelici (72 a 20). Riguardo alle priorità degli elettori, infine, ai sostenitori di Trump stanno a cuore soprattutto l’economia e le tasse (37 contro sette per cento). Tra i sostenitori di Biden la capacità di ripristinare un clima positivo nel Paese è il tema più sentito (23 per cento). L’Iowa aveva un tasso di disoccupazione del 4,6 per cento a settembre, tra i più bassi negli Usa, e ha recuperato il 60 per cento dei posti di lavoro persi a causa dell’epidemia di coronavirus. (Nys)