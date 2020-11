Sondaggi Usa: in Iowa Trump in vantaggio di sette punti su Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, candidato repubblicano alle elezioni presidenziali, è in testa nell’Iowa, stando a un nuovo sondaggio dell’istituto Selzer & Co. per il quotidiano “Des Moines Register”, gruppo Mediacom. Il distacco sull’avversario democratico, Joe Biden, è di sette punti: 48 contro 41 per cento. Il tre per cento degli intervistati dichiara che voterà per qualcun altro, il due per cento è ancora incerto e il cinque per cento non vuole rivelare la sua preferenza. A settembre Trump e Biden erano alla pari, al 47 per cento. L’indagine è stata effettuata su 814 probabili elettori dello Stato dal 26 al 29 ottobre e ha un margine di errore di 3,4 punti percentuali. Biden ha tenuto un comizio a Des Moines ieri mentre Trump, che è già stato in Iowa all’inizio del mese, parlerà a Dubuque oggi. A fare la differenza tra gli ultimi sondaggi, secondo l’analisi di Ann Selzer, presidente di Selzer & Co., è la riduzione del divario di consenso nell’elettorato femminile; inoltre, gli indipendenti, che nel 2016 avevano sostenuto Trump, vincitore nello Stato con uno scarto del 9,4 per cento, si sono riavvicinati al presidente uscente.A settembre Biden aveva un vantaggio di venti punti tra le donne, sceso ora a nove: 50 per cento contro il 41 per cento di Trump. Nello stesso periodo gli indipendenti si sono spostati: a settembre il 50 per cento propendeva per Biden, contro il 38 per cento di favorevoli a Trump; ora quest’ultimo è in vantaggio per 49 a 35 per cento. Quanto al voto identitario, il 93 per cento dei democratici sostiene Biden e l’89 per cento dei repubblicani Trump. Secondo Selzer, poiché nessuno dei due candidati raggiunge la maggioranza assoluta, la partita non è del tutto chiusa. Tuttavia, il 94 per cento degli elettori ha dichiarato di aver preso una decisione: il 98 per cento dei sostenitori di Biden e il 95 per cento di quelli di Trump. Più della metà, il 51 per cento, ha anche già votato: il 55 per cento tra gli elettori di Biden e il 32 per cento tra quelli di Trump.Biden è preferito dagli elettori laureati (50 per cento contro 40) e da quelli delle aree suburbane (47 a 43). Trump è preferito dagli uomini (56 a 32), dai bianchi (48 a 43) e dagli evangelici (72 a 20). Riguardo alle priorità degli elettori, infine, ai sostenitori di Trump stanno a cuore soprattutto l’economia e le tasse (37 contro sette per cento). Tra i sostenitori di Biden la capacità di ripristinare un clima positivo nel Paese è il tema più sentito (23 per cento). L’Iowa aveva un tasso di disoccupazione del 4,6 per cento a settembre, tra i più bassi negli Usa, e ha recuperato il 60 per cento dei posti di lavoro persi a causa dell’epidemia di coronavirus. (Nys)