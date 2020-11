Lavoro: Ugl, soddisfazione per accordo Vodafone Italia su lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firmato in Vodafone Italia e le società controllate l'Accordo che garantisce continuità del Lavoro Agile, dal termine dell'emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, per tutti i dipendenti compreso il personale che opera al call center". Lo ha dichiarato Roberto Coccè della segreteria nazionale Ugl Telecomunicazioni. "Si tratta di un corposo Accordo - continua Coccè - che regola la prestazione lavorativa fuori dalla sede aziendale per il 60 per cento al mese (call center 80 per cento) privilegiando formazione ed altre attività nelle giornate in presenza nelle sedi aziendali e scongiurando eventuali ma potenziali isolamenti sociali, professionali a garanzia dell'occupazione territoriale. Concordate nuove scontistiche e convenzioni per ristorare l'attività fuori dai locali aziendali e garantiti tutti i diritti sindacali, soprattutto dotazioni idonee e nel pieno rispetto della tutela delle salute dei lavoratori nonché il diritto alla disconnessione. (segue) (Com)