Roma: Raggi, proseguono interventi riqualificazione pista ciclabile via Cristoforo Colombo

- Non si fermano gli interventi di riqualificazione della pista ciclabile di via Cristoforo Colombo, che collega il centro alla zona sud della città. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il progetto per questo itinerario, nel tratto tra gli archi delle Terme di Caracalla e via Laurentina - spiega Raggi - è il frutto di una scelta condivisa tra Amministrazione e cittadini nell’ambito del processo partecipativo sperimentale 'Roma decide'. L’intervento prevede lavori su tutta la pista ciclabile, curando la pavimentazione, la segnaletica per garantire ai ciclisti maggiore visibilità e sicurezza, la vegetazione. Il dipartimento Lavori pubblici seguirà le operazioni passo dopo passo fino al completamento dell’intervento. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori nel tratto all'altezza di viale Tor Marancia. Abbiamo installato anche dei dispositivi parapedonali per proteggere i ciclisti". "Il nostro obiettivo - conclude la sindaca - è fornire ai cittadini una reale alternativa, innovativa e sostenibile, per spostarsi a Roma rinunciando alla propria auto privata. Per fare questo, stiamo intervenendo sugli itinerari ciclabili già esistenti in città e stiamo aggiungendo ulteriori 150 chilometri di percorsi a disposizione di tutti i cittadini". (Rer)