Covid: Mattarella nel bresciano in ricordo vittime

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Castegnato, in provincia di Brescia, per deporre una corona al cimitero nel quale due mesi fa è stata trafugata una stele in memoria dei caduti per il coronavirus. Sono numerose le opere erette nei mesi scorsi in diversi Comuni d’Italia, su iniziativa delle comunità locali, a ricordo delle persone colpite dal covid. Con la visita a sorpresa di questa mattina, il capo dello Stato ha voluto simbolicamente ricordare tutte le vittime della pandemia. (Rin)