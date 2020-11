© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora auto in fiamme nella Capitale. Ieri, alle 7 circa, due vetture sono state incendiate in via di Boccea, altezza civica 1146. Una è stata completamente distrutta dalle fiamme mentre la seconda è stata parzialmente danneggiata. Sul posto gli agenti del commissariato Aurelio. I proprietari delle auto hanno riferito di non aver mai subito minacce. (Rer)