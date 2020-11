Lavoro: il Lazio verso una legge regionale sugli appalti, martedì convegno webinair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Una legge regionale sugli appalti. A promuoverla l'assessore al Lavoro, scuola, formazione e politiche per la ricostruzione del Lazio Claudio Di Berardino che, nell'ambito del processo di concertazione con le parti sociali e politiche che precede la definizione di un testo condiviso, ha promosso, per la giornata di martedì 3 novembre, il convegno "Verso una legge regionale degli appalti, diposizioni per la qualità del lavoro". A introdurre la giornata il segretario generale della Regione Lazio Andrea Tardiola. Questi i relatori: Giuseppe Busia, presidente Anac; Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro dell'università Sapienza di Roma; Marcella Panucci, docente presso l'università Luiss Guido Carli; Gianluigi Pellegrino, commissario dell'istituto Jemolo; Anna Romano, partner dello Studio legale Satta Romano; Linda Laura Sabbatini, Chair del Woman20 Italia; Franco Scarpelli, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'università Bicocca di Milano.