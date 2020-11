Covid: sondaggio Fan Rating, per 89 per cento tifosi spot Ibrahimovic incisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'89 per cento dei tifosi lo spot contro il Covid che Zlatan Ibrahimovic ha realizzato a titolo gratuito per Regione Lombardia è incisivo. Lo rivela un sondaggio online effettuato dalla app "Fan Rating". Nello specifico - fa sapere l'app dedicata ai tifosi - tra i circa cinquecento utenti che in un solo giorno hanno partecipato all'iniziativa, il 56 per cento si è spinto oltre definendolo addirittura "molto incisivo". Soltanto per il 7 per cento è risultato "poco incisivo" mentre il 4 per cento non si è espresso. Ad accendere la sfida tra campioni è poi il quesito riguardante Cristiano Ronaldo. Fan rating ha domandato ai suoi followers se "a seguito della polemica, nata dal post del portoghese sul tampone, fosse stato utile anche per lui attivare un'iniziativa a favore della prevenzione al Covid 19". Il 43 per cento ha risposto "sì", il 9 "no". Per il 39 per cento è "troppo tardi" e il 9 per cento non si è espresso. L'ultimo quesito riguardava Lionel Messi: secondo il 65 per cento dei tifosi di Fan rating, l'argentino è il calciatore ideale per replicare un'iniziativa simile a quella realizzata da Ibrahimovic. Alle sue spalle Lewandowski (15 per cento), Mbappe (14 per cento ) e Salah (6 per cento).(com)