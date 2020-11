© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spari in strada, ieri sera alle 21 circa, a Tivoli, in via Gian Lorenzo Bernini. Un uomo, italiano di 30 anni con precedenti di polizia, è stato ferito da 3 colpi di arma da fuoco. L'aggressore dopo l'agguato si è allontanato piedi. La vittima, non in pericolo di vita, è stata trasportata all'ospedale di Tivoli. Sul posto gli agenti della polizia di Stato e la scientifica. (Rer)