Moldova: presidente uscente Dodon, "ho votato per un paese forte e stabile"

- La Moldova deve rimanere forte e stabile, a livello economico e politico. Queste le parole del capo dello Stato uscente Igor Dodon, dopo aver votato oggi per le elezioni presidenziali. "Oggi ho votato, come al solito, per una Moldova forte e stabile, per lo sviluppo economico, per il mantenimento della stabilità politica. Ho votato per l'equilibrio nei rapporti con gli alleati, con i nostri partner esterni. Sono fermamente convinto che la Moldova debba tenersi lontana dal caos", ha detto Dodon sostenendo di aver condotto una campagna elettorale equilibrata. Alla domanda sulle informazioni secondo cui i cittadini che vivono sulla riva sinistra del fiume Nistro sono stati pagati per votare per lui, Dodon ha detto che queste sono "bugie che rientrano negli scenari evocati dai suoi oppositori politici". (Rob)