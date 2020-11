Trasporti: Monti (Lega), Regione anticipa finanziamento metrotranvia Cologno-Vimercate e Milano non risponde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come promesso, Regione Lombardia ha anticipato lo stanziamento di 900mila euro per la progettazione della metrotranvia Cologno Nord - Vimercate, inserendo la somma nel bilancio di previsione 2021, approvato lo scorso venerdì in giunta". Così dichiara il consigliere Andrea Monti, vice presidente della commissione regionale trasporti, già firmatario del primo emendamento che individuava le risorse necessarie al finanziamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica. "Abbiamo passato mesi ad ascoltare le pretestuose polemiche dei sindaci di sinistra, dell'assessore di Milano Granelli e delle strampalate dichiarazioni del consigliere regionale Fumagalli dei 5 Stelle, che ancora ieri s'inventava un fantasioso requiem dell'opera. Noi siamo per la politica dei fatti e non delle chiacchiere", prosegue Monti. Rispetto alla seduta di commissione dello scorso giovedì, Monti fa sapere che "Granelli, a mia domanda specifica se fossero tutti d'accordo sul progetto della metrotranvia rispondeva affermando che in meno di due settimane avrebbero sciolto qualsiasi riserva, comunicando quale fosse la scelta progettuale su cui puntare. Ora il tempo sta scadendo, i soldi della Regione ci sono, non vorremmo che si scoprisse il bluff del Pd milanese. Ad oggi non sappiamo chi finanzierà la realizzazione dell'opera, quanti soldi metteranno i Comuni, quanto Milano e quanto il governo. Il consigliere Fumagalli non farebbe meglio a scrivere al suo governo per capire se e quando finanzierà la realizzazione di quest'opera?". (com)