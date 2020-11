Covid: Mattarella nel bresciano in ricordo vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stele dedicata alla memoria delle vittime del Covid, impreziosita da una croce in bronzo dell'artista Ettore Calvelli era stata inaugurata lo scorso 6 settembre alla presenza del sindaco, Giorgio Cominassi. La croce, raffigurante le stazioni della Via Crucis e donata tre anni fa alla parrocchia del centro franciacortino da una benefattrice, è stata messa a disposizione dal parroco, don Fulvio Ghilardi, per la realizzazione del monumento. Nella notte tra lunedì 7 settembre e martedì 8 settembre, la croce è stata asportata dal cimitero da ignoti e finora non è stata ritrovata. Il testo della lapide della lapide recita: ''Abbraccia quanti, nell'ultima ora, non abbiamo potuto confortare e anche noi perchè possiamo ritrovare consolazione e speranza''. Mattarella, con il suo gesto simbolico, alla vigilia della celebrazione dei defunti, ha voluto ricordare così tutte le vittime del Covid in Italia. Oltre al presidente Mattarella era presente il sindaco di Castegnato che era stato avvertito ieri sera. (Rin)