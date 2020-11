Sardegna: approvate linee guida per contributi scuole paritarie non statali per infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale, su indicazione dell'assessore della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, ha approvato le linee guida per la ripartizione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento. In considerazione dell'emergenza determinatasi a seguito della pandemia Cavid-19 - si legge in una nota - sono state apportate alcune modifiche rispetto alla prima applicazione delle regole approvate lo scorso anno, volte a semplificare ulteriormente le procedure. "Le procedure - sottolinea Biancareddu - con le nuove Linee guida, si differenziano soprattutto per quanto riguarda gli orari di servizio, a seconda che sia istituito oppure no il servizio mensa. Le verifiche sull'effettivo numero di bambini iscritti e sui titoli posseduti dal personale docente. Nel caso delle scuole composte da una sola sezione, si riduce a otto il numero minimo di Bambini. Si incrementa da 8 a 10 euro l'importo orario per gli insegnati di sostegno e si istituisce un contributo economico per l'abbattimento delle rette in favore delle famiglie che iscrivono i bambini in scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni privi di altre scuole dell' infanzia statali e paritarie. Inoltre - prosegue Biancareddu - si incrementa il massimale riconosciuto per l'affitto dei locali utilizzati in favore delle scuole che dichiarano di sostenere tale spesa. Sono riconosciute le spese per la sanificazione dei locali e, nel caso di una nuova chiusura forzata, tutte le spese non comprese nelle precedenti Linee guida." (segue) (Com)