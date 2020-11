Covid: Castaldo (M5s), necessario coordinamento Ue su protocolli e misure restrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che serva un coordinamento forte anche per quanto riguarda i protocolli e le misure di restrizione da applicare perché anche su questa seconda ondata siamo arrivati un po' in ordine sparso. Qualche Paese ha chiuso prima, altri dopo". Lo ha detto il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, a "Rainews24". "C'è stata scarsa sincronizzazione e questo di fronte ad un virus che non riconosce le leggi umane ma quella della natura non ce lo possiamo permettere", ha aggiunto.(Rin)