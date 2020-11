Bosnia: Ue finanzia 34 progetti di sviluppo per sostegno alle esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto EU4Business ha annunciato l'avvio di 34 progetti di sviluppo per un valore di 4,2 milioni di euro per assistere i settori orientati all'esportazione in Bosnia-Erzegovina. L'iniziativa, come riferisce il portale "Sarajevo Times, contribuirà ad aumentare le esportazioni, il mantenimento e la creazione di posti di lavoro. I progetti forniranno supporto a più di 300 aziende dell'industria metalmeccanica, della lavorazione del legno e del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le aziende bosniache investiranno in innovazione, nuove attrezzature e digitalizzazione delle operazioni commerciali. Il valore totale dei progetti ammonta a 7,1 milioni di euro. "L'Unione europea continua a sostenere l'industria manifatturiera della Bosnia-Erzegovina. La pandemia di Covid-19 ha aumentato l'interesse delle Pmi per la trasformazione digitale e la Bosnia Erzegovina non fa eccezione. L'imminente sostegno dell'Ue di circa 30 milioni di euro stimolerà ulteriormente gli investimenti in tecnologie e competenze digitali per rafforzare la resilienza delle Pmi in tempi di crisi", ha sottolineato Richard Mása, funzionario della delegazione dell'Ue a Sarajevo. (Seb)