Libia-Qatar: presidente Alto consiglio di Stato libico in visita a Doha

- Il presidente dell’Alto coniglio di Stato libico con sede a Tripoli si è recato in visita in Qatar, su invito del capo del Consiglio della Shura, Ahmed bin Abdullah al Mahmoud. Lo riferisce una nota dell’Alto consiglio di Stato. “La visita è un’occasione per coordinare le posizioni su questioni di comune interesse tra i due Paesi”, si legge nella nota. Lo scorso 26 ottobre l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto a Doha il ministro degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohammed Siala, e il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha. Durante la visita, Bashagha ha firmato con la sua controparte qatariota, un memorandum d'intesa nel campo della cooperazione per la sicurezza, in particolare nell’ambito della lotta al terrorismo, riciclaggio di denaro e crimini finanziari.(Lit)