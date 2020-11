Milano: Comune aderisce a progetto nazionale per autonomia diciottenni soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano aderisce per la seconda volta consecutiva alla sperimentazione nazionale e regionale di interventi a favore dei "care leavers", ragazze e ragazzi appena diventati maggiorenni, seguiti dai servizi sociali, che non possono vivere in famiglia sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Palazzo Marino - spiega una nota - ha deciso di aderire al progetto, forte dei soddisfacenti risultati raggiunti nel corso della prima fase, con l'obiettivo di affinare le politiche di sostegno al reddito e di consolidare il primato di Milano in Italia quale capitale dei diritti e dell'inclusione sociale. La sperimentazione nazionale rientra infatti nel complesso delle misure di contrasto alla povertà e prevede quindi uno specifico finanziamento per interventi volti a prevenirla e a permettere ai giovani di completare il percorso di crescita. "Autonomi per legge – spiega l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - ma spesso non ancora dal punto di vista lavorativo-reddituale, abitativo e nemmeno psicologico, i diciottenni che non possono contare sul supporto naturale della loro famiglia hanno ancora bisogno di essere seguiti, affiancati, indirizzati. Devono poter trovare nella città gli opportuni sostegni che permettano loro di diventare grandi. L'amministrazione è per questo chiamata a fare in modo che, attraverso interventi di rete, azioni di tutoraggio finalizzate al completamento degli studi e all'inserimento nel mondo del lavoro e alla ricerca di una casa, anche per questi ragazzi si aprano nuove e diverse prospettive di crescita. Non farlo significherebbe, in molti casi, vanificare gli sforzi compiuti fino a quel momento, sia da parte dei ragazzi che degli educatori, e lasciarli in una controproducente condizione di abbandono. Per questo partecipare alla sperimentazione nazionale, che va nella direzione esattamente contraria, è di straordinaria importanza". (segue) (com)