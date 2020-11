Milano: Comune aderisce a progetto nazionale per autonomia diciottenni soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di progetti personalizzati di supporto per una decina di ragazzi, che saranno seguiti in relazione ai loro specifici progetti di vita per un periodo che va da uno a tre anni, a partire dal prossimo dicembre, accompagnandoli verso la conquista di una vita adulta, definitivamente autonoma. Con un importo dedicato di 180mila euro, perlopiù finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in parte anche da Regione Lombardia, il progetto si articola in vari interventi, dall'erogazione di "Borse per l'autonomia" (un massimo di 780 euro mensili in alternativa o in attesa dell'ottenimento del reddito di cittadinanza) all'aiuto nell'individuazione di una sistemazione alloggiativa, fino all'attivazione di tutor educativi affiancati da gruppi di ragazzi che possano essere di supporto nella costruzione del percorso verso l'autonomia, attraverso una Youth conference locale, regionale e nazionale. È prevista anche la partecipazione ad attività formative a livello nazionale a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, partner ministeriale del progetto. (com)