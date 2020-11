Covid: Tajani (FI), tavolo tecnico europeo serio per coordinare azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che si debba fare un tavolo tecnico serio e operativo per cercare di mettere insieme le esperienze di tutti e coordinare un'azione perché il coronavirus non conosce confini geografici". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenuto a Rainews24. "Noi - ha aggiunto -abbiamo proposto sin dall'inizio, da febbraio, un tavolo di coordinamento tecnico, non solo politico, per avere un'azione efficace e mettere a sistema tutte le informazioni che hanno a disposizione i diversi sistemi sanitari nazionali", ha concluso Tajani. (Rin)