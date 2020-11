Brasile: coronavirus, quasi 160 mila decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo bollettino del ministero della Salute, di ieri, ha segnalato 407 decessi nelle 24 ore precedenti, che hanno portato il totale a 159.884, e 18.947 nuovi casi. I casi attivi sono 402.823, mentre quelli complessivi 5.535.605. Più di 4,9 milioni di persone sono guarite, pari all’89,8 per cento dei contagiati. La malattia è presente nel 99,9 per cento dei comuni brasiliani. Tuttavia, più della metà delle città (3.447) hanno tra due e cento casi. Sono stati registrati decessi in 4.700 comuni (l’84,4 per cento); in 650 ne è stato registrato solo uno. Tenendo conto dell’andamento degli ultimi sette giorni, i decessi sono in aumento in sei Stati: Santa Catarina, Espirito Santo, Acre, Amazonas, Amapá e Ceará. La tendenza è in diminuzione, invece, nel Distretto Federale e in nove Stati: Paraná, San Paolo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Tocantins, Alagoas, Paraiba e Rio Grande do Norte. Il Brasile è al secondo posto al mondo per numero di decessi dopo gli Stati Uniti. (Brb)