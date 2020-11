Brasile: coronavirus, ricoverato ministro della Salute Pazuello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Eduardo Pazuello, contagiato dal coronavirus, è ricoverato a Brasilia e dovrebbe rimanere in ospedale fino a oggi. Lo ha riferito ieri l’ufficio stampa del ministero. Secondo il comunicato, il responsabile della sanità è in buone condizioni e non ha bisogno di ossigeno. Il ricovero si è reso necessario a causa dei sintomi di disidratazione, già emersi nei giorni precedenti. Pazuello ha scoperto di essere positivo al virus il 21 ottobre e da allora è stato in isolamento in una struttura militare. Il giorno seguente all’annuncio è apparso in un video trasmesso sui social media accanto al presidente, Jair Bolsonaro, entrambi senza mascherina. Anche il presidente è stato affetto da Covid-19 e si è ripreso a luglio. (segue) (Brb)