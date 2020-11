Regno Unito: governo approva stanziamento da 1,8 milioni di euro per trasporto pubblico Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha concordato lo stanziamento di 1,7 milioni di sterline (1,88 milioni di euro) per il sistema di trasporto pubblico di Londra (Tfl). Lo ha reso noto oggi il ministro dei Trasporti inglese, Grant Shapps. "L'accordo di finanziamento per sei mesi consentirà che metropolitana e bus siano disponibili per gli spostamenti essenziali dei cittadini londinesi", ha scritto Shapps su Twitter. Tfl è stata colpita duramente dalla crisi del coronavirus e dalle misure di restrizione adottate dal governo britannico. (Rel)