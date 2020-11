Covid: Beccalossi (Misto), da bresciana ringrazio Mattarella per grande sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da bresciana ringrazio il presidente Mattarella per la grande sensibilità e per aver scelto la nostra provincia, simbolo della tragedia del Covid, per ricordare in questa giornata tutte le vittime della pandemia e ringraziare coloro che sono stati e sono tuttora impegnati in prima linea come medici, infermieri e volontari. Un gesto che è simbolo forte in un momento nel quale egoismi, calcoli politici e soprattutto l'assurdo negazionismo sul virus rischiano di mettere in secondo piano l'emergenza che stiamo vivendo". Lo dichiara in una nota Viviana Beccalossi, bresciana e presidente del Gruppo Misto nel Consiglio regionale della Lombardia, commentando la visita "a sorpresa" di questa mattina a Castegnato (Bs) del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La visita del presidente - conclude Viviana Beccalossi - serva a smuovere le coscienze, soprattutto di coloro che non hanno rispetto di migliaia di morti silenziose, come chi a Castegnato, senza nessuna vergogna, ha rubato la croce commemorativa per le vittime del Covid e che mi auguro, anche se non succederà, possa ravvedersi".(com)