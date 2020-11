Georgia: elezioni parlamentari, Sogno georgiano avanti con 44 per cento voti scrutinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quasi il 44 per cento dei voti scrutinati, i dati della Commissione elettorale centrale (Cec) vedono il partito di governo Sogno georgiano al 50,58 per cento dei voti nelle elezioni parlamentari tenutesi ieri in Georgia. Secondo nel conteggio è il partito di opposizione Movimento nazionale unito (Unm), con il 24,92 per cento delle schede. Le formazioni di opposizione contestano l'esito del voto, e hanno indetto una manifestazione di protesta per oggi pomeriggio, come affermato da Nika Melia, esponente dell'Unm.(Rum)