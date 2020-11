Hong Kong: sette politici di opposizione arrestati per i disordini di maggio nel Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha arrestato questa mattina sette politici pro-democrazia per i disordini dell’8 maggio scorso in una seduta di una commissione del Consiglio legislativo (LegCo). Tra gli arrestati ci sono il presidente del Partito democratico, Wu Chi-wai, e i deputati Andrew Wan e Helena Wong, come riporta il partito su Facebook. Ci sono poi il presidente del Partito laburista, Steven Kwok, e il parlamentare Fernando Cheung, che hanno dato notizia dei loro arresti sui loro account social. Gli altri due sono Ray Chan, della coalizione People party (Pp), e Eddi Chu (Chu Hoi-dick), del Team Chu Hoi-dick dei Nuovi Territori ovest, che hanno lasciato il Consiglio legislativo a fine settembre in contrasto con la decisione del governo di rinviare le elezioni e prolungare la legislatura. (segue) (Cip)