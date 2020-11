Hong Kong: sette politici di opposizione arrestati per i disordini di maggio nel Consiglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha confermato gli arresti di sei uomini e una donna, tra i quali deputati ed ex deputati e un assistente legislativo. In caso di condanna queste persone rischiano fino a un anno di detenzione. Giovedì 5 novembre ci sarà un’udienza in tribunale per la cauzione. Il sovrintendente di polizia Chan Wing-yu ha spiegato che gli arresti sono stati effettuati per violazione della Legislative Council Powers and Privileges Ordinance, la legge che disciplina poteri e privilegi del Consiglio. “L’azione delle forze dell’ordine viene intrapresa in conformità con la legge e le prove raccolte nel corso delle indagini. Se lo riteniamo necessario, chiediamo consiglio al dipartimento di Giustizia”, ha dichiarato. “L’azione di contrasto viene intrapresa su questa base, non riguarda lo status sociale o il background politico”, ha aggiunto. Chan, infine, non ha escluso altri arresti. (segue) (Cip)