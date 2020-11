Hong Kong: sette politici di opposizione arrestati per i disordini di maggio nel Consiglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio legislativo di Hong Kong approva le leggi della regione autonoma cinese ma solo la metà dei suoi seggi è eletta direttamente e un complesso sistema di nomine garantisce una posizione forte all’establishment pro-Pechino. L’opposizione ricorre spesso all’ostruzionismo e gli scontri sono frequenti. Nella riunione dell’8 maggio si scatenò il caos per il controllo di una commissione: da tempo l’elezione del presidente era in stallo e la deputata pro-Pechino Starry Lee, presidente dell’Alleanza democratica per il miglioramento e il progresso di Hong Kong (Dab), prese il controllo, scatenando la contestazione. Gli opposti schieramenti hanno presentato pareri legali contrastanti sulla legittimità dell’iniziativa. (Cip)