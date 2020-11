Hong Kong: arrestati sette politici di opposizione per i disordini di maggio nel Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha arrestato questa mattina sette politici pro-democrazia per i disordini dell’8 maggio scorso in una seduta di una commissione del Consiglio legislativo (LegCo). Tra gli arrestati ci sono il presidente del Partito democratico, Wu Chi-wai, e i deputati Andrew Wan e Helena Wong, come riporta il partito su Facebook. Ci sono poi il presidente del Partito laburista, Steven Kwok, e il parlamentare Fernando Cheung, che hanno dato notizia dei loro arresti sui loro account social. Gli altri due sono Ray Chan, della coalizione People party (Pp), e Eddi Chu (Chu Hoi-dick), del Team Chu Hoi-dick dei Nuovi Territori ovest, che hanno lasciato il Consiglio legislativo a fine settembre in contrasto con la decisione del governo di rinviare le elezioni e prolungare la legislatura.La polizia ha confermato gli arresti di sei uomini e una donna, tra i quali deputati ed ex deputati e un assistente legislativo. In caso di condanna queste persone rischiano fino a un anno di detenzione. Giovedì 5 novembre ci sarà un’udienza in tribunale per la cauzione. Il sovrintendente di polizia Chan Wing-yu ha spiegato che gli arresti sono stati effettuati per violazione della Legislative Council Powers and Privileges Ordinance, la legge che disciplina poteri e privilegi del Consiglio. “L’azione delle forze dell’ordine viene intrapresa in conformità con la legge e le prove raccolte nel corso delle indagini. Se lo riteniamo necessario, chiediamo consiglio al dipartimento di Giustizia”, ha dichiarato. “L’azione di contrasto viene intrapresa su questa base, non riguarda lo status sociale o il background politico”, ha aggiunto. Chan, infine, non ha escluso altri arresti.Il Consiglio legislativo di Hong Kong approva le leggi della regione autonoma cinese ma solo la metà dei suoi seggi è eletta direttamente e un complesso sistema di nomine garantisce una posizione forte all’establishment pro-Pechino. L’opposizione ricorre spesso all’ostruzionismo e gli scontri sono frequenti. Nella riunione dell’8 maggio si scatenò il caos per il controllo di una commissione: da tempo l’elezione del presidente era in stallo e la deputata pro-Pechino Starry Lee, presidente dell’Alleanza democratica per il miglioramento e il progresso di Hong Kong (Dab), prese il controllo, scatenando la contestazione. Gli opposti schieramenti hanno presentato pareri legali contrastanti sulla legittimità dell’iniziativa. (Cip)