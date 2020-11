Covid: domani il nuovo Dpcm, verso la chiusura di Regioni e zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto nella mattinata di oggi tra governo e Regioni in vista di un possibile blocco agli spostamenti e lockdown nelle aree con l’indice di contagio oltre l’1,5, che vedrebbero coinvolte Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria e Puglia. Nel pomeriggio, poi, una nuova capidelegazione allargata ai ministri più direttamente interessati dalle questioni legate alla gestione della pandemia. Alla luce del rapporto dell’Iss e della curva epidemiologica il governo è infatti intenzionato a varare un nuovo provvedimento già domani sera. Nella riunione di ieri a a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione è stato chiesto al Comitato tecnico scientifico (Cts) di riunirsi e di fornire al governo indicazioni specifiche su quei territori che al momento presentano maggiori criticità e necessitano di ulteriori misure restrittive rispetto al quadro normativo attuale. Durante l’incontro c’è stato un ampio confronto nel corso del quale gli esperti hanno fornito l’interpretazione ragionata della curva epidemiologica alla luce del rapporto dell’Iss. Sono stati analizzati dettagliatamente lo scenario attuale, i trend della curva, e le varie situazioni di criticità. All’esito dell’incontro il presidente Conte è rimasto in riunione con i soli capidelegazione per continuare il confronto politico. All’esito di questa seconda riunione il ministro Speranza ha chiesto al Cts indicazioni specifiche su quei territori che al momento presentano maggiori criticità.Ieri poi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato i presidenti delle Camere Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, rappresentando la volontà del governo di avere già lunedì, se possibile, un confronto parlamentare in vista di un nuovo provvedimento. Conte ha contattato i leader delle opposizioni invitandoli a indicare un rappresentante delle rispettive forze politiche in modo da instaurare già domani un tavolo di confronto permanente con il governo. Nella nota congiunta che il presidente Berlusconi ha scritto insieme a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini l'ipotesi di una cabina di regia con le opposizioni "appare tardiva". "Il centrodestra è sempre stato a disposizione dell'Italia, ma oggi più che mai l'unica sede nella quale discutere è il Parlamento della Repubblica italiana", prosegue la nota. "Lì sono depositate le numerosissime proposte formalizzate da noi e ignorate dal governo, e lì verranno presentate le altre. Non siamo disponibili, invece, a partecipare a operazioni di Palazzo che sembrano dettate più che da una reale volontà di collaborazione dal tentativo di voler coinvolgere l’opposizione in responsabilità gravi che derivano dall’immobilismo e dalle scelte sbagliate effettuate dal governo", si legge ancora nella lettera.I leader di opposizione sottolineano che fin dall’inizio della pandemia il centrodestra, che è la prima forza politica della Nazione e governa la maggioranza delle Regioni, ha anteposto l’interesse dell'Italia all’interesse politico della propria coalizione. "Per mesi abbiamo preparato proposte ed emendamenti, ma atteso invano che il governo ci convocasse in Parlamento, la sede istituzionale dove è giusto che avvenga il confronto tra maggioranza e opposizione. Ancora pochi giorni fa, ci è stata data notizia dell’ultimo Dpcm, soltanto poco tempo prima della sua comunicazione agli italiani", proseguono, secondo cui l’attuale situazione sanitaria sta precipitando anche a causa delle mancate decisioni - o delle decisioni rimandate - del governo: il Paese si è presentato impreparato alla seconda ondata della pandemia che pure era ampiamente prevista e prevedibile"(Rin)