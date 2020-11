Algeria: 24 milioni di elettori chiamati alle urne per referendum costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'appuntamento referendario sarà assente il presidente Abdelmadjid Taboune che si trova attualmente in Germania per cure mediche. Tebboune, sin dal primo giorno della sua campagna elettorale, ha promesso di redigere una nuova costituzione per porre fine a quelle che ha definito "le pratiche antidemocratiche del vecchio regime", che hanno tenuto sotto i riflettori l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika per 20 anni, prima delle sue dimissioni nell'aprile 2019 a seguito di un’ondata di proteste. A meno di un mese dalla sua elezione a presidente il 13 dicembre, Tebboune ha annunciato l'8 gennaio la formazione di un comitato di esperti per la revisione della costituzione, ma i lavori del comitato sono stati interrotti dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Ala)