Algeria: 24 milioni di elettori chiamati alle urne per referendum costituzionale (3)

- Lo scorso 29 ottobre sono iniziate le operazioni di voto nei seggi mobili nel sud del Paese, che hanno registrato un'affluenza dell'11 per cento, secondo i dati diffusi dall'Autorità elettorale indipendente, in seguito sono state avviate le operazioni di voto per i cittadini algerini residenti all’estero. Il giornalista algerino Ali Boukhlaf ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che molti algerini sono riluttanti a recarsi ai seggi elettorali, temendo la diffusione del contagio da coronavirus. In previsione dell'accoglienza di circa 24 milioni di elettori in 13.000 seggi elettorali, il governo ha messo in campo un protocollo sanitario rigoroso per evitare la diffusione della pandemia. Il professor Bakkat Barkani, membro del Comitato di supervisione e monitoraggio del coronavirus, ha affermato che "il comitato ha lavorato per adottare un protocollo sanitario che rispetti le condizioni, in grado di garantire la sicurezza degli elettori durante il processo elettorale". (segue) (Ala)