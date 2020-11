Roma: controlli nelle piazza di spaccio, arrestati 7 spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono accovacciati tra le auto in sosta su una strada senza via di uscita di via Oderzo appena hanno visto gli agenti della polizia di Stato del commissariato Appio e della sezione volanti. Insospettiti da tale comportamento i poliziotti hanno deciso di fermarli per identificarli. Accompagnati negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti sono stati perquisiti. Indosso al primo, un 17enne romano, con un procedimento penale già in atto per droga, gli agenti hanno trovato 10 dosi di fumo, pronte per essere vendute ed un "pezzo" della stessa sostanza pari a 29 grammi, 340 euro in contanti e diverse bustine. Al secondo, un 16enne sempre romano, i poliziotti hanno sequestrato denaro in contanti. Al termine degli atti, per il 17enne sono scattate le manette mentre per il 16enne una denuncia in stato di libertà. (segue) (Rer)