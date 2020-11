Roma: controlli nelle piazza di spaccio, arrestati 7 spacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via dell'Archeologia gli uomini in borghese del VI distretto Casilino, hanno individuato un uomo che posizionato sulla rampa del ballatoio di un condominio accoglieva i diversi "clienti" per poi smistarli verso il pusher. Diverse le cessioni per poi intervenire e bloccare con non poca difficoltà tra spintoni e un breve inseguimento lo spacciatore. Fermato ed identificato per M.I. 24enne originario del Congo, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato trovato con 16 involucri contenenti cocaina con impresso il numero "3" mentre in tasca sono stati rinvenuti altri 30 involucri sempre contenenti cocaina con impresso il numero "2". Ultimati gli atti di polizia giudiziaria, il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale. (segue) (Rer)